“Proletari di tutto il mondo unitevi”, diceva Karl Marx nel Manifesto del partito comunista. Ma, in modo più generico, tutti sanno che l’unione fa la forza. Eppure mai come oggi, con il proliferare delle crisi e in particolare con l’accentuarsi di quella climatica, le masse sono state così disunite. Colpa di gran parte della classe politica, che divide invece che unire, e dell’assenza di politiche sistematiche e di soluzioni radicali, inclusive per tutti. Il fumetto della francese Ariane Hugues, divertente, ispirato e delicato, inserito da Canicola nella collana Dino Buzzati dedicata ai bambini, parla di tutto questo apparentemente prendendola molto alla lontana. Trasferisce tutto in un mondo di maghi, maghe, fantasmi e altri esseri del mondo soprannaturale, e porta al centro del racconto una giovane e simpatica maga, Sparadrà, che cerca di mettere ordine nel clima. Al posto degli eccessi e del caos provocati dal capitalismo e dal consumismo, ci sono i rituali magici sul clima; al posto dei governi c’è il Gran Consiglio Magico, la cui corruzione endemica sarà una scoperta sconcertante. Ma i diversi e gli emarginati si troveranno in un bel finale aperto ma chiaro nell’autodeterminarsi nell’unione. Come dice la nota editoriale sul sito di Canicola: “Ariane ci ricorda il potere sovversivo della collaborazione comunitaria tra individui”. E il suo minimalismo pittorico, denso ed evocativo, è la magia della creazione libera. ◆