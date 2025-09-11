I personaggi dei film di Herzog inseguono sempre chimere fallaci, mostruose. Nella ricerca di uno scienziato-esploratore di giganteschi elefanti fantasma sull’altopiano dell’Angola, il concetto è rovesciato.
Dopo Martin Eden, ecco un nuovo splendido lavoro di memoria e poesia, che mescola fiction e materiali di repertorio in maniera unica.
Raccontando Napoli e l’area vesuviana, Rosi incanta con un capolavoro dove l’arcaico e la contemporaneità sono indistinguibili.
