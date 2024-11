A luglio del 2022 Elon Musk annunciò che Twitter sarebbe diventata una “super app”, con tanto di servizi di pagamento interni. Passati due anni, non è successo. “Tante promesse non mantenute”, analizza il vicedirettore di The Verge Alex Heath. “Secondo Musk, X avrebbe dovuto ormai essere anche un servizio di appuntamenti e un’alternativa a LinkedIn”. Come mai non è così? Heath ha una teoria: “La nuova ossessione di Musk è fare concorrenza alla OpenAi, che ha contribuito ad avviare e poi ha abbandonato. Sta raccogliendo soldi per la sua azienda, xAI, valutata circa quaranta miliardi di dollari, che sulla carta farebbe valere la sua startup di intelligenza artificiale significativamente più della stessa X”. ◆