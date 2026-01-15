Il 1 gennaio la rete televisiva Mtv ha chiuso i suoi canali dedicati alla musica in diversi paesi europei. La notizia ha suscitato grandi reazioni tra i millennial, anche se da anni i video musicali non sono più guardati in tv, ma su piattaforme come YouTube. Qualcuno ha deciso di reagire, ricreando su un sito l’esperienza di visione di Mtv, con i video musicali che scorrono uno dopo l’altro, senza poterli scegliere, e una suddivisione per decenni e programmi. Il sito si chiama wantmymtv.xyz e contiene al momento quasi 40mila video presi da YouTube, ma è in continuo aggiornamento. Non ci sono pubblicità, non c’è nessun algoritmo che decide cosa comparirà: è una pura operazione di nostalgia.