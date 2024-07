Lo scrittore francese Édouard Louis è stato molto attivo in queste settimane di campagna elettorale, insieme a tanti altri intellettuali del suo paese. Intervistato dalla Bbc ha spiegato perché, secondo lui, l’estrema destra è così forte in Francia. “Sono cresciuto in una comunità operaia in cui le persone avevano la sensazione di essere completamente abbandonate dalla classe politica. Avevamo la sensazione che nessuno parlasse di noi, che tutti ci stessero lasciando indietro e questo senso di abbandono è sempre stato la ragione principale per cui mio padre, mia madre e gran parte delle persone intorno a noi andavano a votare e sceglievano l’estrema destra. Il voto di estrema destra in Francia è soprattutto il voto della classe operaia e della piccola borghesia, di persone socialmente escluse, che vivono in condizioni di precarietà, instabilità, povertà.