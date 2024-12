Chi parla è un soldato israeliano, che ha scritto su Haaretz un articolo per raccontare cosa ha visto nella Striscia di Gaza. “Il motivo per cui sono qui non è interessante. Non sono io la notizia”, scrive, “l’importante è riflettere su quello che sta accadendo. Portare le cose in superficie. Così la gente non potrà dire che non sapeva. Io volevo sapere cosa sta succedendo qui: è quello che ho detto agli amici che mi hanno chiesto perché sono andato a Gaza”. Il soldato ha scelto di rimanere anonimo.