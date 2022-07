Nato nel 1929 in piena repubblica di Weimar e poco prima dell’avvento al potere di Hitler, Hans Magnus Enzensberger è una delle più vivaci intelligenze dalla seconda metà del novecento a oggi. Vive a Monaco una vecchiaia che gli si augura felice e che è certamente produttiva. È stato ed è critico e giornalista più che romanziere, anche se ha dato una scossa alla storia del romanzo con i suoi formidabili libri “di montaggio” fatti di testimonianze accuratamente e maniacalmente cercate – come quello sulla guerra di Spagna attraverso la storia del grande Durruti (La breve estate dell’anarchia, Feltrinelli 2018) e quello sulla vita e l’amicizia di Marx ed Engels (Colloqui con Marx ed Engels, Feltrinelli 2014) – e le magistrali inchieste-saggio sul legame tra politica e crimine (memorabile la sua ricostruzione dell’ascesa di Pupetta Maresca a capo della camorra napoletana degli anni cinquanta).

Viaggiatore instancabile, curioso di tutto, Enzensberger ha amato molto l’Italia e l’ha capita perfettamente. Ricordo cosa diceva del nostro vezzo di chiedere ciascuno un caffè diverso al bar (lungo, corto, tiepido, freddo, macchiato molto o poco eccetera)… un individualismo fin troppo superficiale. E ricordo le sue amicizie e anche certi suoi amori nel giro di una sinistra che si voleva ed era, allora, certamente nuova. Per un breve periodo fui direttore con lui e Piergiorgio Bellocchio di un mensile che voleva essere radicale ma popolare e che ebbe vita brevissima. Fu insomma lui ad attirarci e ad appassionarci di più, tra gli intellettuali nostri contemporanei, nella “nuova sinistra” straniera, insieme con Ingeborg Bachmann, anche lei innamorata dell’Italia e in particolare di Roma.

Queste vignette concise e lucide sono sempre istruttive, e spesso provocatorie, nel senso che spingono a ragionare evitando d’incorrere nelle facilonerie dei pregiudizi

Enzensberger (“Magnus”) impressionava per la sua tagliente, lucidissima intelligenza critica, di cui le “sessanta vignette del novecento” che ha messo insieme in _Artisti della sopravvivenza _sono un vivo esempio. Non ha fatto fatica a trovare nel suo archivio appunti, articoli, note di diario su cui lavorare, ma a partire da un assunto originale e significativo: “Innumerevoli sono gli scrittori che, nel corso del Novecento, sono sopravvissuti a terrore di Stato ed epurazioni, con tutte le ambivalenze morali e politiche che questo ha comportato. Ma come sono andate davvero le cose? Erano forse troppo saldi per capitolare di fronte al potere? Devono la sopravvivenza alla loro accortezza o piuttosto alla loro intelligenza, alle loro conoscenze o alla loro abilità tattica?”.

“Sarebbe bello poter distinguere con chiarezza!”, aggiunge Enzensberger. Cercando di capire da molti esempi diversi cosa davvero accadde, caso per caso, e non dimenticando i tanti che risolsero radicalmente il problema ammazzandosi. E se ci sono linee e comportamenti più esemplari, o dominanti. Enzensberger parla di scrittori, dedicando a ciascuno dei sessanta non più di tre-quattro cartelle mirabilmente sintetiche. Tra di loro ci sono solo quattro scrittrici e affronta solo la categoria di artisti a cui appartiene e che dice di conoscere meglio, gli scrittori e i letterati, ignorando – peccato – musicisti, pittori, teatranti, cineasti.

I prescelti sono elencati in ordine di nascita, da Knut Hamsun a Ismail Kadare (ancora vivo nel momento in cui ne ha scritto) e la galleria è esemplare perché propone casi diversissimi, ma tutti o quasi europei (poche le eccezioni: Nagib Mahfuz, Pablo Neruda, Abe Kōbō). Per gli italiani, solo gli astutissimi Gabriele D’Annunzio e Curzio Malaparte maestri nel coltivare fama e benessere, e Alberto Moravia, con un certo distacco. Ce n’è di che imparare: queste vignette concise e lucide sono sempre istruttive, e spesso provocatorie, nel senso che spingono a ragionare evitando d’incorrere nelle facilonerie dei pregiudizi.

Nel confronto tra tanta nostra ignoranza e la tanta sapienza di Enzensberger, confessiamo che ogni tanto il suo gioco può sembrare piuttosto cinico e perfino un po’ vile, perché a scrivere è qualcuno che ha certamente saputo come godere gli anni che ha vissuto, e che non mi pare abbia mai rischiato molto. Ma l’autore lo sa bene, ed è anche questo a dare ai suoi ritratti il sapore che hanno. E, pensando ai lettori/letterati di oggi, che in occidente rischiano poco o niente, questa raccolta diverte molto e molto istruisce, anche se – pur sempre nell’ammirazione e nell’affetto per questo vecchio maestro così giovane – ogni tanto può anche irritare, e magari farci arrabbiare. ◆

Goffredo fofi

è un giornalista e critico teatrale, cinematografico e letterario. È stato animatore di riviste storiche come Quaderni piacentini, Ombre rosse, Linea d’ombra, La Terra vista dalla Luna, Lo straniero. È direttore della rivista Gli asini.

**Artisti della sopravvivenza. Sessanta vignette letterarie del novecento **Di Hans Magnus Enzensberger. Traduzione di Isabella Amico di Meane, Einaudi, 168 pagine, 19 euro