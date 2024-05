va avanti e indietro nella stanza dello zar

strofinando le mani bianche

strofinandole così

le palme calde l’una contro l’altra

perdoniamo o non perdoniamo

perdoniamo o non perdoniamo

forse perdoniamo

forse invece no non perdoniamo

forse faremo del cibo

un vizio borghese da estirpare

e secchino pure tutti gli alberi di fico

tra novant’anni nessuno più

rifiuterà un usignolo

quando in gioco ci sarà la vita

forse solo tutte quelle donne già morte che

tornano in vita la notte e pensano a strategie di fuga

verso mondi dove ci sarà posto per i loro figli

ma che di giorno vanno al lavoro

facendo clicchete clacchete

il cuore stretto contro il torace

forse solo i folli ucraini

su ali di usignolo come uccelli

volano via bussano alla tua finestra la notte

alzati, signore, alzati, alzati

alzati, Signore, perché dormi?