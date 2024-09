Non è morire che mi disturba, è crepare come

Non è andar via che mi spaventa, è non sentire mai

Joëlle Sambi è un’autrice, performer e attivista belga-congolese nata nel 1979. Sarà al festival di Internazionale a Ferrara sabato 5 ottobre per un incontro dedicato alla sua scrittura e al suo impegno per i diritti lgbt+. Questo testo, tradotto dal francese da Francesca Spinelli, è tratto dalla raccolta Et vos corps seront caillasses (© L’Arche Éditeur 2024, tutti i diritti riservati per tutti i paesi). In lingala, la parola mabele indica la terra, il suolo, il territorio e la sabbia.