Antonio Ungar

Eva y las fieras

Anagrama

Alla fine degli anni novanta, la giovanissima Eva, dopo aver dato alla luce una bambina il cui padre non compare nella storia, decide di trasferirsi a Puerto Inírida, una cittadina situata sulle rive del fiume Orinoco, in Colombia, per cercare di smettere con feste, alcol e droghe. Antonio Ungar è nato a Bogotá, in Colombia, nel 1974.