Un coro di voci attraversa i secoli, raccontando la storia di chi ha vissuto e vive con lo helm, un vento che soffia in una remota valle nel nord-ovest dell’Inghilterra. Sarah Hall è nata a Carlisle nel 1974.
Un articolo di una giovane giornalista su un’aggressione violentissima durante un rave in una fattoria dello Yorkshire, nel pieno della pandemia, svela le tensioni sociopolitiche del Regno Unito di oggi. Natasha Brown vive a Londra.
Due giorni nella vita di Thomas Flett, giovane che per vivere pesca gamberetti con una rete, su un carro trainato da un cavallo. Benjamin Wood è nato nell’Inghilterra nordorientale nel 1981.
Durante due viaggi in una città greca per piangere la morte dei genitori, una donna mette in discussione il suo passato, il presente e la sua stessa identità. Jonathan Buckley è nato a Birmingham nel 1956.
