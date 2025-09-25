Lizzie Wade
Apocalypse
Harper

Wade, giornalista scientifica statunitense, ripercorre eventi catastrofici degli ultimi cinquantamila anni, evidenziando come abbiano modellato le civiltà.

Lizzie Wade (Bree Zucker)
Nathan H. Lents
The sexual evolution
Canongate

Il biologo evoluzionista Lents esplora le basi scientifiche di sesso e genere. Ne emerge un testo divulgativo e ironico che smonta pregiudizi culturali e religiosi con rigore scientifico.

Sarah Bilston
The lost orchid
Harvard UP

Bilston, accademica britannica residente negli Stati Uniti, ricostruisce la storia della rara orchidea brasiliana Cattleya labiata, intorno alla quale, nell’ottocento, s’intrecciarono botanica, Darwin, colonialismo e consumismo vittoriano.

Jack Ashby
Nature’s memory
Allen Lane

Scheletri di balene appesi al soffitto, armadi pieni d’insetti, dinosauri: questo libro rivela come i musei di storia naturale, pur pieni di distorsioni, conservino dati scientifici indispensabili per lo studio della biodiversità. Jack Ashby è uno zoologo britannico.

