Yoko Tawada
Exophony
New Direction

Diario di viaggio linguistico in cui la scrittrice giapponese Towada, vivendo e scrivendo fuori della propria lingua madre, esplora le sfumature, i giochi di parole e le interazioni tra lingue e culture.

Yoko Tawada (Kyodo News/Getty)
Laura Spinney
Proto
Bloomsbury

Combinando archeologia, genetica e linguistica storica, la giornalista britannica traccia l’evoluzione del proto-indoeuropeo in lingue moderne come spagnolo, farsi e inglese, collegando i cambiamenti linguistici alle migrazioni dei pastori yamnaya.

Megan C. Reynolds
Like
HarperOne

La parola “like” si rivela sorprendentemente versatile e funzionale e ha finito per trasformare il modo di raccontare storie e comunicare sentimenti. Reynolds è una scrittrice e giornalista statunitense.

Madeleine Beekman
The origin of language
Simon&Schuster

Una nuova prospettiva sull’origine del linguaggio, collegata all’evoluzione umana e a cambiamenti anatomici. Beekman è una biologa evoluzionista e docente di ecologia a Sydney.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1635 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati