Pubblicato nel 1976, ma tradotto solo ora in inglese (e non ancora in italiano) il romanzo di Gun-Britt Sundström (Stoccolma, 1945) è una riflessione ironica e intensa su amore, autonomia e compromesso nella Svezia degli anni sessanta.
Un misterioso bambino di cera racconta la tragica vicenda di Christenze Kruckow, nobile danese del settecento accusata di stregoneria. Ravn è nata a Copenaghen nel 1986.
Una donna intrappolata nel ripetersi di un giorno scopre di non essere sola e comincia a riflettere su tempo, relazioni e possibilità di cambiare il corso degli eventi. Balle è nata in Danimarca, a Bovrup, nel 1962.
Nel futuro le donne dominano una società inquietante e crudele. Un romanzo provocatorio su un patriarcato rovesciato. Uthaug è nata a Kautokeino, in Norvegia, nel 1972.
