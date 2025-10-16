Gun-Britt Sundström
Engagement
Penguin

Pubblicato nel 1976, ma tradotto solo ora in inglese (e non ancora in italiano) il romanzo di Gun-Britt Sundström (Stoccolma, 1945) è una riflessione ironica e intensa su amore, autonomia e compromesso nella Svezia degli anni sessanta.

Gun-Britt Sundström (Beatrice Lundborg, Alamy)
Olga Ravn
The wax child
Viking

Un misterioso bambino di cera racconta la tragica vicenda di Christenze Kruckow, nobile danese del settecento accusata di stregoneria. Ravn è nata a Copenaghen nel 1986.

Solvej Balle
On the calculation of volume
Faber

Una donna intrappolata nel ripetersi di un giorno scopre di non essere sola e comincia a riflettere su tempo, relazioni e possibilità di cambiare il corso degli eventi. Balle è nata in Danimarca, a Bovrup, nel 1962.

Maren Uthaug
Eleven percent
St Martin’s Pr

Nel futuro le donne dominano una società inquietante e crudele. Un romanzo provocatorio su un patriarcato rovesciato. Uthaug è nata a Kautokeino, in Norvegia, nel 1972.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1636 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati