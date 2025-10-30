Noir ambientato a Venezia ai primi del novecento. Uno scrittore britannico in declino è in luna di miele con la moglie Laura, che scompare misteriosamente. John Banville è nato a Wexford nel 1945.
Questo volume raccoglie tutte le poesie del poeta irlandese (1939–2013) insieme a 25 componimenti inediti.
Raccolta di quattro romanzi brevi interconnessi che esplorano il trauma – sessuale, familiare, psicologico – da prospettive diverse: quella della vittima, del carnefice, del complice e dell’osservatore. John Boyne è nato a Dublino nel 1971.
Claire O’Connor torna nella casa d’infanzia nell’Irlanda occidentale rurale, confrontandosi con il passato e i segreti della famiglia. Elaine Feeney è nata a Kinvara, nella contea di Galway, nel 1979.
