John Banville
Venetian vespers
Knopf

Noir ambientato a Venezia ai primi del novecento. Uno scrittore britannico in declino è in luna di miele con la moglie Laura, che scompare misteriosamente. John Banville è nato a Wexford nel 1945.

John Banville (Leonardo Cendamo, Getty)
A cura di Rosie Lavan e Bernard O’Donoghue
The poems of Seamus Heaney
Faber & Faber

Questo volume raccoglie tutte le poesie del poeta irlandese (1939–2013) insieme a 25 componimenti inediti.

John Boyne
The elements
Doubleday

Raccolta di quattro romanzi brevi interconnessi che esplorano il trauma – sessuale, familiare, psicologico – da prospettive diverse: quella della vittima, del carnefice, del complice e dell’osservatore. John Boyne è nato a Dublino nel 1971.

Elaine Feeney
Let me go mad in my own way
Vintage

Claire O’Connor torna nella casa d’infanzia nell’Irlanda occidentale rurale, confrontandosi con il passato e i segreti della famiglia. Elaine Feeney è nata a Kinvara, nella contea di Galway, nel 1979.

