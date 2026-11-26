Perumal Murugan

Rogo

Utopia, 176 pagine, 19 euro

Dei tre libri di Perumal Murugan tradotti in Italia, Rogo è il mio preferito. Kumaresan e Saroja si sono appena sposati quando giungono al villaggio di lui. Il primo indizio che non appartengono alla stessa casta lo si trova sul volto di lei, dalla carnagione chiarissima. Se in città il matrimonio intercasta potrebbe passare inosservato, in quel manipolo di capanne, tra gente dedita al lavoro e alla sopravvivenza della sola comunità, viene visto come un tradimento della fiducia collettiva, di regole prestabilite. La coppia, spinta da un amore sincero e nuovo, resta intrappolata in un vortice di umiliazioni e isolamento. In tutti i suoi romanzi Murugan è molto abile a mostrare come la paura dell’altro e il fanatismo generino violenze condivise. Qui lo fa stringendo il cerchio intorno ai due innamorati, in un’atmosfera che si fa via via più claustrofobica e insopportabile, anche attraverso le descrizioni di una natura aspra e inospitale. La casta degli sposi non è mai nominata, mettendo così a nudo l’irrazionalità dell’intolleranza. Alla complessità delle tematiche fa da contrappunto una narrazione lineare e una lingua che non permette distrazioni. Il finale tragico è anticipato dal titolo che aleggia su ogni pagina come una profezia in attesa di compiersi, rendendo questo breve romanzo ancora più crudele. L’autore indiano sarà per la prima volta in Italia a Più Libri Più Liberi. ◆