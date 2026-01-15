Dopo la cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro, l’11 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che Cuba non riceverà più petrolio dal paese sudamericano e ha avvertito il governo dell’Avana di “fare un accordo, prima che sia troppo tardi”. In un post sul social Truth, Trump ha affermato che Cuba per molti anni è sopravvissuta economicamente grazie alla fornitura di servizi di sicurezza ai leader venezuelani, Hugo Chávez prima e Maduro poi, “ma ora è finita”.

Dopo anni di smentite sulla presenza di suoi ufficiali militari e d’intelligence in Venezuela, il governo dell’Avana ha confermato che 32 ufficiali cubani sono morti nel tentativo di proteggere Maduro durante il raid delle forze speciali statunitensi del 3 gennaio.

“La maggior parte di quei cubani è morta nell’attacco degli Stati Uniti della scorsa settimana”, ha detto Trump, “e il Venezuela non ha più bisogno della protezione dei delinquenti e degli estorsori che l’hanno tenuto in ostaggio per tanto tempo. A proteggere il Venezuela ora ci sono gli Stati Uniti d’America, l’esercito più potente al mondo (di gran lunga!), e lo proteggeremo”. Poi ha aggiunto: “Non ci sarà più petrolio o denaro destinato a Cuba. Zero! Suggerisco vivamente un accordo, prima che sia troppo tardi”.

Con una rapidità insolita, il ministro degli esteri cubano Bruno Rodríguez ha diffuso una smentita, affermando che Cuba “non riceve né ha mai ricevuto compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti a qualsiasi paese. A differenza degli Stati Uniti non abbiamo un governo che si dedica ad attività mercenarie, ricatti o coercizione militare contro altri stati. Come ogni paese, Cuba ha il diritto assoluto di importare carburante dai mercati disposti a esportarlo e che esercitano il loro diritto a sviluppare relazioni commerciali senza interferenze o subordinazione alle misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti”.

Reagendo all’avvertimento di Trump, il leader cubano Miguel Díaz-Canel ha risposto con un messaggio di sfida su X: “Cuba è uno stato libero, indipendente e sovrano. Nessuno ci dice cosa fare. Cuba non aggredisce; è sottoposta all’aggressione degli Stati Uniti da 66 anni e non minaccia, ma si prepara, pronta a difendere la patria fino all’ultima goccia di sangue”.

Poche ore dopo la cattura di Maduro Trump ha dichiarato che la sua amministrazione avrebbe forse cominciato a “parlare” di Cuba e che voleva aiutare il popolo cubano. Intervistato dal conduttore radiofonico Hugh Hewitt ha affermato che “Cuba è davvero in guai seri”.

Poi l’8 gennaio ha dichiarato a Fox News: “Cuba fornisce protezione al Venezuela e il Venezuela dà soldi a Cuba attraverso il petrolio, e questo va avanti da molto tempo, ma ora non funziona più, quindi non so cosa farà Cuba. Penso che fallirà. Non credo che ci siano alternative”.

Costretti a una scelta

Durante un incontro con gli amministratori delegati di alcune aziende petrolifere statunitensi per discutere di investimenti in Venezuela, il 9 gennaio Trump ha ribadito che Cuba non riceverà più petrolio da Caracas a seguito dell’accordo raggiunto con la vicepresidente Delcy Rodríguez per cedere a Washington il controllo delle vendite di greggio.

Nell’incontro con i dirigenti del settore petrolifero il segretario di stato Marco Rubio ha affermato che l’amministrazione “non è interessata a una Cuba destabilizzata”, ma che i leader cubani devono fare una scelta: “Possono avere un vero paese, con una vera economia, in cui il loro popolo possa prosperare, oppure continuare con la loro dittatura fallimentare, che porterà al collasso sistemico e sociale. Speriamo che facciano la scelta giusta”.

Secondo gli esperti, nel breve periodo l’interruzione delle esportazioni di petrolio venezuelano sovvenzionato può paralizzare completamente l’economia cubana. Nel 2025 Caracas ha esportato nell’isola una media di 30mila barili di petrolio al giorno, pari a circa il 50 per cento del fabbisogno dell’isola, ha dichiarato Jorge Piñón, ricercatore dell’Energy center dell’Università del Texas. “La perdita di queste importazioni sarebbe catastrofica, poiché è improbabile che il Messico e la Russia siano in grado di colmare il divario”, ha detto Piñón. “Altri paesi esportatori di petrolio e alleati politici di Cuba, come Angola, Algeria, Colombia e Brasile, non hanno fornito l’approvvigionamento di cui l’isola ha urgente bisogno, né ci aspettiamo che lo facciano ora”.

Ci sarebbe inoltre un effetto a cascata sull’economia, ha spiegato Piñón: “Il settore della produzione di energia termoelettrica, che già opera al 40 per cento della capacità, sarebbe ulteriormente colpito dalla perdita di gasolio, fondamentale anche per i trasporti, l’agricoltura e la distribuzione dell’acqua potabile”.

Blackout continui

L’isola sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi decenni. Di recente il primo ministro Manuel Marrero Cruz ha dichiarato che l’economia del paese è quasi paralizzata a causa della crisi energetica. Cibo, medicinali e carburante scarseggiano, l’intera rete elettrica va spesso in tilt e la fornitura idrica e la raccolta dei rifiuti sono gravemente compromesse.

Cuba fornisce migliaia di medici al Venezuela e se la missione fosse costretta a lasciare il paese, l’Avana perderebbe entrate significative, osserva l’economista cubano Pavel Vidal della Pontificia universidad javeriana in Colombia. Secondo lui le conseguenze per Cuba sarebbero peggiori rispetto a quando crollò l’Unione Sovietica e il paese perse all’improvviso il suo principale partner commerciale e vide il suo pil calare del 35 per cento. “Oggi i danni economici e sociali sarebbero più consistenti, perché le condizioni di partenza sono molto più sfavorevoli”, ha detto Vidal.

Finora le autorità dell’Avana non si sono lasciate impressionare dalla prospettiva di un collasso economico totale. Il 10 gennaio il ministro degli esteri Rodríguez ha dichiarato: “Noi cubani non siamo pronti a svendere il nostro paese, a cedere a minacce e ricatti né a rinunciare alla prerogativa inalienabile con cui stiamo costruendo il nostro destino, in pace con il resto del mondo”. ◆ gim

