Le modalità di sviluppo e

rotazione sono stabilite e

immutabili per ogni specie di

uccello, e anche le direzioni

che possono conoscere durante la

loro vita sono predeterminate. Al

contrario, le piante, che non si

muovono mai verso alcun luogo,

ricevono vibrazioni come slancio

e senza posa invitano ripetizione e

sovrapposizione.