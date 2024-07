proprio come mio figlio, anche io prendo i libri a morsi: non si può negare che abbiano un sapore

Tawara Machi è una poeta, saggista e traduttrice giapponese nata nel 1962. Il suo libro d’esordio del 1987, L’anniversario dell’insalata, ha venduto più di due milioni di copie in Giappone (in Italia sarà pubblicato a settembre da Interno Poesia). Questo testo è tratto dalla raccolta di tanka Pū-san no hana (“Il naso di Pooh”, Kawade shobō shinsha 2008), dedicata ai temi della gravidanza e della maternità. Traduzione dal giapponese di Damiana De Gennaro.