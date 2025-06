da tre giorni sa pronunciare la erre e

come? ha detto “paprika” dopo l’asilo

“mamrika” abbiamo riso corso gridato

via: comprare campanerro da bici per premio

ha scelto invece di una rirryfee rosa una bru

con topino dopo ci siamo sedute al caffè

ha preso cheesecake abbiamo giocato ai “grandi”

cioè abbiamo fatto conversazione sotto

pratani oscirranti lei era però a teatro

il dlago rosso con gli occhi non

più veldi… e ha raccontato di fuoco

e animaretti di prastica, sprrrendida era

la vita in questo autunno