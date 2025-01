La credibilità che aveva tra le persone della sua generazione era tale che il giovane Robert Zimmerman prese il nome di Bob Dylan. Sotto il bosco di latte è una storia di comunità che si svolge nell’arco di ventiquattr’ore in cui non succede niente di particolare, solo l’innestarsi della vita nei corpi e nella natura. Non c’è trama, i personaggi si raccontano o sono raccontati. La comunità è un organismo vivisezionato da qualcuno che lo osserva, e sembra osservare anche noi, dal buco della scrittura. La materia della vita è lattea, magmatica. Un concetto di comunità opposto a quello dell’immunità sperimentata come dettame sanitario tempo fa. Questo concetto, in opposizione all’igienismo individualista imperante, ci ricorda che la vita chiede di sporcarsi mani e piedi. Il 25 gennaio è anche l’anniversario del rapimento di Giulio Regeni. Fiumicello, il suo paese, ogni anno alle 19.40 si accende in una fiaccolata che è la luce visibile di una comunità costruita attorno alla tenacia con cui la famiglia reclama giustizia. In un mondo disorientato, quella fiaccolata è una bussola di orientamento. Per Giulio viene da citare uno dei più fulminanti versi di Dylan Thomas: la palla che hai lanciato al cielo un giorno giocando, da allora non ha più toccato il suolo.