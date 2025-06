Non sono di qui e neppure di altrove

Non ho nome né origine

un uccello smarrito

ali recise

adombrati colori

Non sono né suddito né padrone

nato dal vento nato dalla sabbia

anelo a un riparo per scongiurare la sventura

una grotta una tana

non è quel serve a un uccello lo so

non una dimora

ma una fonte per abbeverare

la speranza

a ogni stagione una canzone

a ogni alba sentire sulla pelle

lo sfiorare dei suoi occhi e annegare

passero dissidente

alla ricerca della vita

acqua