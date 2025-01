In Africa rimarranno solo due basi militari francesi permanenti, in Gabon e a Gibuti. Questa è la situazione che si presenterà nel giro di pochi mesi, in netto contrasto con l’imponente presenza dell’esercito francese nel continente fino a pochi anni fa. Anche la base di Port-Bouët in Costa d’Avorio sarà consegnata alle autorità locali entro la fine del gennaio 2025. L’ha dichiarato il presidente Alassane Ouattara nel discorso di capodanno, aggiungendo che i suoi connazionali dovrebbero essere “orgogliosi della modernizzazione del loro esercito” e che “in questo contesto è stato deciso il ritiro coordinato e organizzato delle forze francesi”. Parigi aveva comunque già deciso di ridurre la sua presenza militare in Costa d’Avorio, diminuendo il numero dei suoi soldati da 2.200 a 600 come parte di un generale “ridispiegamento” della sua presenza militare in Africa, dove agli inizi degli anni sessanta un terzo degli stati attuali era colonia francese. Un cambiamento di rotta obbligato, perché i partner africani vogliono affermare la loro sovranità o perché hanno interrotto la cooperazione militare con Parigi – se non i rapporti diplomatici nel loro complesso– dopo alcuni colpi di stato. È successo in Mali, Burkina Faso o Niger, tutti paesi che poi si sono rivolti a Mosca per l’assistenza militare. Questo cambiamento di alleanze non si è rivelato efficace, come dimostrano l’avanzata dei gruppi jihadisti in alcuni di questi paesi e le atrocità contro i civili commesse dai mercenari di aziende di sicurezza private come la russa Wagner.