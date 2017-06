La camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico. Il testo è passato con 326 sì e 37 no e ora dovrà essere esaminato dal senato. La proposta di legge prevede che “ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi” possa esprimere, attraverso disposizioni anticipate, convinzioni o preferenze rispetto a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, comprese idratazione e nutrizione artificiali. Inoltre la persona può nominare un fiduciario per quando non sarà cosciente.