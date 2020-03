Da giornalisti che lavorano in Italia per mezzi d’informazione francesi e francofoni abbiamo seguito fin dall’inizio la crisi dell’epidemia del nuovo coronavirus nella penisola. Abbiamo potuto constatare la progressione folgorante della malattia e abbiamo raccolto le testimonianze del personale sanitario italiano. Molti di noi hanno raccontato la situazione tragica negli ospedali, i servizi di terapia intensiva al collasso, i pazienti che non ce l’hanno fatta e la carenza di respiratori artificiali.

Di conseguenza abbiamo il dovere di rivolgere un messaggio alle autorità pubbliche francesi ed europee affinché prendano finalmente atto della portata del pericolo. Osserviamo una lontananza notevole tra la situazione a cui assistiamo quotidianamente in Italia e la mancanza di preparazione dell’opinione pubblica francese per uno scenario che comporterà una diffusione consistente, se non massiccia, del nuovo coronavirus, come conferma la stragrande maggioranza degli esperti. Non c’è più tempo da perdere, anche fuori dall’Italia.

Siamo convinti che sia nostro dovere sensibilizzare la popolazione francese. Spesso le notizie che arrivano dalla Francia dimostrano che gran parte dei nostri concittadini non ha cambiato le proprie abitudini. Le persone credono di non correre alcun rischio, soprattutto i giovani. Tuttavia in Italia cominciano a essere riscontrati casi critici con necessità di ricovero in rianimazione anche per la fascia d’età tra i 40 e i 45 anni. Il caso più eclatante è quello di Mattia, 38 anni, uno sportivo che è stato ricoverato in terapia intensiva per 18 giorni. Si tratta del primo caso registrato a Codogno, alla fine di febbraio, nel centro della zona rossa in Lombardia.

Inoltre, molti francesi non si rendono conto che in caso di patologia grave diversa dal nuovo coronavirus non saranno curati come necessario per mancanza di posti disponibili, come accade in Italia ormai da giorni.

Sottolineiamo infine che il sistema sanitario coinvolto è quello del nord della penisola, ovvero il migliore del paese e uno dei migliori d’Europa.

La Francia deve imparare la lezione dall’esperienza italiana.