I dati diffusi dalla Protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

La guardia di finanza ha sequestrato 1.840 circuiti respiratori per pazienti in terapia intensiva, in partenza dal porto di Ancona per la Grecia, in violazione dell’ordinanza della protezione civile che vieta alle imprese di esportare alcuni dispositivi medici.

Il 23 marzo 9.949 persone sono state denunciate per aver violato le misure di contenimento del contagio.

Da domani cominceranno a chiudere i benzinai in tutto il paese, a partire da quelli della rete autostradale.

Guido Bertolaso, consulente del presidente della Lombardia Attilio Fontana per l’emergenza coronavirus, è risultato positivo al tampone. Bertolaso, 70 anni, è stato capo della protezione civile dal 2001 al 2010.