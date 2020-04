Che il covid-19 colpisca le persone senza distinzione di classe o di ceto è opinione comune. Ed è certamente vero. Ma ci sono gruppi sociali che più di altri sono esposti alle conseguenze dell’epidemia. Per esempio i cittadini rom dei paesi dell’Europa centrale e orientale, che vivono in condizioni igienicamente precarie, senza accesso ai servizi essenziali, alla sanità e al welfare. “In Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia come in Bulgaria, Romania, Serbia e Kosovo, i rom sono spesso confinati in quartieri sovraffollati, con infrastrutture carenti, spesso privi di fognature e acqua corrente”, scrive Balkan Insight in un’inchiesta intitolata Roma: Europe’s neglected coronavirus victims (I rom, le vittime dimenticate del coronavirus in Europa). “Per decenni i loro problemi sono stati ignorati dai governi, che non si sono mai occupati di intervenire negli insediamenti rom per portare i servizi di base. Il risultato è che oggi queste comunità, e quindi i paesi in cui si trovano, sono particolarmente minacciate dalla pandemia”.

“I rom vivevano in condizioni di grande povertà anche prima della diffusione del covid-19”, aggiunge su Kosovo 2.0 Dalibor Tanić, attivista per i diritti dei rom e direttore del sito d’informazione bosniaco Udar. “La pandemia ha solo moltiplicato le loro difficoltà, non ultime quelle economiche, mettendoli di fronte a un possibile disastro sanitario. Qualcuno dirà che in fondo siamo tutti sulla stessa barca, il che in qualche modo è innegabile. Ma le comunità rom non sono in grado di affrontare la crisi da sole. E difficilmente riceveranno dalle autorità l’aiuto di cui hanno bisogno”.

La difficoltà al momento più evidente è l’impossibilità di rispettare le regole del cosiddetto distanziamento sociale: la maggior parte dei rom vive infatti in abitazioni piccole e sovraffollate e gli spazi aperti nei loro quartieri sono pochi e angusti. C’è poi la questione dell’insegnamento a distanza, che in questi giorni per milioni di bambini sta sostituendo la normale didattica scolastica. In queste comunità rom sono poche le famiglie che hanno un computer e l’accesso a internet, e anche dove le lezioni a distanza sono trasmesse in tv (in Serbia e in Macedonia del Nord, per esempio) la situazione non è necessariamente migliore: quando ci sono, e quando c’è l’elettricità, le tv si trovano sempre in ambienti comuni, dove concentrarsi per studiare o ascoltare una lezione è praticamente impossibile. Per molti bambini rom la conseguenza sarà la perdita dell’anno scolastico e, in alcuni casi, l’abbandono della scuola.

Addio lavoretti

Negli insediamenti della comunità è complicatissimo anche rispettare le norme igieniche essenziali per evitare la diffusione del virus. In mancanza di acqua corrente, anche il semplice gesto di lavarsi le mani può diventare un’impresa impossibile. Inoltre molti rom non hanno accesso ai servizi sanitari. In Kosovo, per esempio, solo il 10 per cento dei maggiori di sedici anni ha un’assicurazione sanitaria, mentre in Albania la cifra sale al 27 per cento.

Sotto il profilo economico la situazione non è più semplice: “Oggi viene chiesto alla gente di stare in casa e di osservare le regole rigorose della quarantena”, scrive Balkan Insight. “Ma decine di migliaia di rom, soprattutto nei paesi dei Balcani occidentali, si guadagnano la vita con impieghi precari giorni per giorno: vendono qualcosa al mercato, fanno lavoretti giornalieri, raccolgono materiali da riciclare. Altri, invece, si spostano regolarmente nei paesi dell’Unione europea per lavori temporanei o per comprare beni da rivendere nel proprio paese. Tutte le loro fonti di reddito sono scomparse”.

C’è poi il fatto che molto spesso le piccole attività imprenditoriali dei rom, per esempio i banchi al mercato, non sono registrate ufficialmente, e questo rende impossibile fare domanda per sussidi e aiuti statali. La situazione, prevedibilmente, non migliorerà con la fine dalla pandemia: per i rom trovare lavoro in sistemi economici che fanno fatica per tornare alla normalità sarà perfino più difficile che in passato. Per rimettere in piedi i meccanismi economici informali su cui la comunità faceva affidamento ci vorrà tempo.