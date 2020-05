Stati Uniti

Il 5 maggio il procuratore generale della California, Xavier Becerra, ha fato causaa Uber e a Lyft accusando le due aziende di considerare i loro autisti lavoratori autonomi e non dipendenti, ignorando una legge entrata in vigore nello stato all’inizio dell’anno. Gli autisti sarebbero quindi privati del diritto di accedere al salario minimo e all’assicurazione sanitaria.

Cina

Il 5 maggio, dalla base di Wenchang, sull’isola di Hainan, è stato lanciato con successo il razzo vettore Lunga marcia 5B, con a bordo una capsula sperimentale. Il razzo vettore è entrato in orbita otto minuti dopo il lancio, mentre il rientro sulla Terra è previsto venerdì. Il lancio è un passo fondamentale in vista della costruzione di una stazione spaziale orbitante e delle future missioni lunari con equipaggio.

Filippine

La principale emittente radiotelevisiva del paese, Abs-Cbn, ha dovuto interrompere le trasmissioni il 5 maggio dopo che è scaduta la sua licenza. La procedura di rinnovo è bloccata in parlamento, controllato dai sostenitori del presidente Rodrigo Duterte. Nel 2016 Duterte aveva accusato Abs-Cbn di aver rifiutato di trasmettere i suoi spot elettorali prima delle presidenziali.

Siria

Il 5 maggio il ministro della difesa israeliano Naftali Bennett ha annunciato che le operazioni militari israeliane in Siria proseguiranno finché l’Iran manterrà le sue forze nel paese. Il giorno prima 14 combattenti filoiraniani erano rimasti uccisi in un raid israeliano nella provincia di Deir Ezzor, nel nordest del paese. Dall’inizio del conflitto, nel 2011, le forze israeliane hanno condotto centinaia di raid in Siria. L’Iran e il movimento libanese Hezbollah sostengono l’offensiva del regime di Bashar al Assad contro ribelli e jihadisti.

Niger

Il governo ha annunciato il 5 maggio che due soldati sono morti in un attacco del gruppo Boko haram contro una postazione dell’esercito vicino a Diffa, nel sudovest del paese. Secondo un video di propaganda jihadista, in realtà l’attacco sarebbe stato compiuto dal gruppo Stato islamico in Africa occidentale (Iswap), nato da una scissione di Boko haram. I jihadisti si sono impadroniti di veicoli militari e armi.

Liberia

Il 4 maggio almeno 25 persone sono morte nel crollo di una miniera di diamanti illegale a Masakpa, nel nordovest del paese. Secondo Millias Sherrif, un funzionario governativo presente sul posto, le vittime potrebbero essere più di cinquanta.