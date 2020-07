La sera dell’8 luglio a Belgrado sono continuati gli scontri fra manifestanti e polizia. Le proteste erano cominciate il giorno precedente, quando migliaia di persone si erano radunate davanti al parlamento per manifestare contro il ritorno delle misure d’isolamento e il coprifuoco annunciato dal governo per contrastare l’aumento di casi di covid-19. In seguito alcuni gruppi di estrema destra avevano cercato di entrare con la forza nell’edificio ed erano stati respinti dalle cariche della polizia.

In Serbia le misure di contenimento erano state allentate a maggio, quando l’epidemia sembrava sotto controllo, ma a giugno i contagi giornalieri sono tornati a salire e negli ultimi giorni sono stati più di trecento. Nel paese sono stati accertati più di 17mila casi e 341 morti. Secondo i manifestanti il presidente Aleksandar Vučić ha accelerato troppo la fine dell’isolamento per migliorare la sua immagine in vista delle elezioni del 21 giugno, che il suo partito ha vinto in modo schiacciante anche grazie al boicottaggio da parte dell’opposizione. Dopo le proteste Vučić ha dichiarato che il coprifuoco a Belgrado potrebbe non essere necessario, ma questo non è bastato a fermare i manifestanti, che continuano a chiedere le sue dimissioni.