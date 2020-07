Mentre il numero dei casi e dei ricoveri in ospedale aumenta in vari paesi dell’Unione europea, l’apertura delle frontiere, interne ed esterne, alimenta le preoccupazioni degli esperti, che temono l’arrivo di una seconda ondata di contagi.

Di fronte ai segnali negativi, i governi di molti paesi non allentano ma anzi rafforzano i controlli ai confini, che rimangono spesso rigidi. Il ritorno al regolare funzionamento dello spazio Schengen, auspicato dalla Commissione di Bruxelles, non è previsto a breve.

A giugno alcuni diplomatici hanno proposto una lista di paesi extraeuropei ai cui cittadini potrebbe essere permesso l’ingresso nell’Unione, ma la situazione sanitaria in molti di questi paesi – tra cui l’Australia, l’Algeria e il Marocco – non fa ben sperare.

L’Ungheria si rifiuta di aprire le frontiere anche ai quattordici paesi extraeuropei a cui Bruxelles ha già dato il via libera. E lo stesso vale per il Belgio, che ha registrato circa diecimila morti dall’inizio della pandemia. Per entrare nel paese, i cittadini di alcuni paesi europei, tra cui la Svezia, devono sottoporsi a un test e a un periodo di quarantena.

Ma è l’Europa centrale a preoccupare di più. Dopo aver constatato un picco di casi in alcune regioni dei Balcani, paesi come l’Austria, la Croazia, l’Ungheria e la Slovenia negano l’accesso, o richiedono certificati di negatività ai cittadini di Romania, Bulgaria, Serbia e Kosovo, dove il numero dei contagi è superiore a quello dei mesi di marzo e aprile.

In Romania i contagi giornalieri sono passati dai 125 dell’inizio della pandemia ai 450 di oggi, e il primo ministro, che vorrebbe ripristinare lo stato d’emergenza, si scontra con il rifiuto dell’opposizione. Anche in Croazia il numero di contagi aumenta, ma il governo evita di sottoporre i turisti a controlli per non danneggiare ulteriormente il settore turistico.

Il 13 luglio il Portogallo, la cui economia dipende in gran parte dal turismo, è stato costretto a prolungare di due settimane le restrizioni sui movimenti all’interno di Lisbona, dove si concentra l’83 per cento dei casi rilevati negli ultimi giorni. In Spagna, con 120 focolai attivi, le autorità non nascondono le loro preoccupazioni e dieci governi regionali hanno deciso d’imporre l’uso delle mascherine anche all’esterno. Una decisione che ha fatto cadere in picchiata il numero di prenotazioni dei turisti, soprattutto tedeschi.