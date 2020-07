Dai test condotti su più di un migliaio di volontari è emerso che il vaccino contro il nuovo coronavirus (ChAdOx1 nCoV-19) sviluppato dall’università di Oxford in collaborazione con la casa farmaceutica AstraZeneca è sicuro e attiva una risposta immunitaria nelle persone a cui è stato somministrato. I risultati sono stati pubblicati il 20 luglio su The Lancet.

Il farmaco è stato sviluppato a partire da un adenovirus che di solito causa il raffreddore tra gli scimpanzé. Il suo genoma è stato modificato per renderlo più simile al virus Sars-cov-2, di modo che il sistema immunitario degli esseri umani possa riconoscerlo come tale e attaccarlo. I test hanno riscontrato un aumento sia degli anticorpi sia dei linfociti T.

La somministrazione non ha dato effetti collaterali gravi, ma il 70 per cento dei volontari ha avuto febbre e mal di testa, curabili con un semplice antidolorifico. Per sapere se il vaccino protegge efficacemente le persone dal covid-19 bisognerà però attendere i risultati di test più ampi, che coinvolgono diecimila persone nel Regno Unito, 30mila negli Stati Uniti, duemila in Sudafrica e cinquemila in Brasile.

Lo stesso giorno The Lancet ha pubblicato i primi risultati, altrettanto soddisfacenti, sul vaccino cinese sviluppato dalla CanSino Biologics in collaborazione con le forze armate di Pechino, che ha usato una tecnica molto simile a quella adottata dai ricercatori di Oxford. Attualmente sono allo studio più di 150 potenziali vaccini, di cui 23 sono stati testati sugli esseri umani.

Intanto, scrive Science, sta crescendo anche il sostegno ai challenge trials nella ricerca di un vaccino contro il covid-19, che consistono nel somministrare il farmaco a volontari sani, che poi vengono esposti al nuovo coronavirus. Questo approccio ha sollevato dubbi etici perché mette a rischio la salute delle persone, tuttavia sono già 30mila i volontari di 140 paesi che si sono detti disposti a sottoporsi ai challenge trials iscrivendosi sulla piattaforma 1Daysooner.