Il 21 luglio le autorità sanitarie del Messico hanno dichiarato che nel paese sono morte più di 40mila persone a causa del covid-19. Si tratta del secondo bilancio più grave in America Latina dopo quello del Brasile. Nella stessa giornata sono stati registrati 6.859 nuovi casi, portando il totale dei contagi a 356.255. L’epicentro dell’epidemia nel paese è la capitale, Città del Messico.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha promesso di migliorare le norme sanitarie nel paese per contribuire alla lotta contro il virus e ha lanciato una “campagna permanente” per promuovere un’alimentazione e degli stili di vita più sani. Secondo le cifre ufficiali del 2018, circa 96 milioni di messicani sono obesi o in sovrappeso, nove milioni soffrono di diabete e 15 milioni di ipertensione, soprattutto a causa della cattiva alimentazione. Queste malattie aumentano il rischio di complicanze nei malati di covid-19. I dati indicano infatti che il 55 per cento delle persone morte a causa del virus in Messico soffrivano di queste patologie.

