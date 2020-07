Limitazioni ai viaggi in Europa, restrizioni agli incontri in Belgio, spiagge chiuse in Francia, spostamenti limitati in Marocco: molti paesi rafforzano le misure sanitarie nel tentativo di arginare la pandemia, mentre il bilancio dei morti supera quota 650mila vittime. Secondo i dati dell’Afp il covid-19 ha già provocato 652.739 decessi. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito (146.968 decessi) davanti al Brasile (87.618), al Regno Unito (45.752), al Messico (43.680) e all’Italia (35.112).