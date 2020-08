Il presidente Vladimir Putin ha annunciato l’11 agosto che in Russia è stato registrato il “primo vaccino” contro il nuovo coronavirus, assicurando che è in grado di dare “un’immunità duratura”. Nelle scorse settimane alcuni scienziati avevano espresso preoccupazione per l’eccessiva rapidità nel processo di sviluppo e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva chiesto il rispetto di “linee guida e direttive chiare” in materia. Putin ha anche detto che il vaccino è stato testato su una delle sue due figlie, senza specificare quale.