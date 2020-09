La Russia ha registrato 5.110 nuovi casi di covid-19 in 24 ore: con 1.015.105 in totale, è il quarto paese al mondo per contagi. In Ucraina i 2.723 nuovi positivi in un giorno sono il numero più alto mai registrato nel paese. L’India continua a superare gli 80mila casi al giorno, portando il totale a 3,9 milioni. Alto anche il bollettino dei morti: 1.096 solo il 3 settembre, in tutto sono 68.472. Il Brasile invece ha superato la soglia dei 4 milioni di casi, con 43.773 nuovi positivi e 834 vittime nelle ultime 24 ore.