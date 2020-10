Il 18 ottobre il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo decreto che introduce ulteriori restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus nel paese, in seguito all’aumento esponenziale dei casi negli ultimi giorni in Italia. Conte ha sottolineato che l’obiettivo della nuova norma è “scongiurare un nuovo lockdown generalizzato”, ma con “soluzioni diverse da quelle della scorsa primavera”, anche se “la situazione è critica”. Ecco cosa prevede la misura: