Il 20 e 21 febbraio si potrà seguire in streaming il quarto appuntamento del festival di Internazionale a Ferrara 2020-2021.

Tutti gli incontri saranno in diretta sulla pagina Facebook di Internazionale.

Sabato 20 febbraio

Clima. Commercio. Sicurezza. Governance globale. Come cambieranno i rapporti tra l’Europa e gli Stati Uniti con il nuovo presidente Joe Biden: sono i temi dell’incontro di apertura, alle 16. Ne discuteranno Steven Erlanger del New York Times, il politologo Ivan Krastev, Antonio Parenti della Commissione europea ed Emily Tamkin di New Statesman. Introduce e modera Gabriele Crescente di Internazionale.

Alle 18 Alessandro Lubello di Internazionale intervista Katharina Pistor, della Columbia Law School, per capire se la legge, usata bene, possa essere uno strumento per garantire l’ordine sociale. Anche se nel corso della storia è stata messa al servizio del capitale per creare ricchezza e disuguaglianza.

Domenica 21 febbraio

Chi lavora e vive con l’arte ha un ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile. Può aprire le nostre città e renderle inclusive, fornendo opportunità di educazione e generando nuove forme di turismo di prossimità. Questioni ancora più importanti per ripartire dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia: alle 16 ne parleranno Paola Dubini dell’università Bocconi di Milano, Christian Greco, direttore del museo Egizio, Florinda Saieva, di Farm Cultural Park, l’artista e architetto Tomás Saraceno. Introduce e modera Daniele Cassandro di Internazionale. L’incontro è realizzato in collaborazione con la Fondazione Unipolis.

Alle 18 Alessio Marchionna di Internazionale intervista Jill Lepore, dell’università di Harvard, per raccontare cos’è successo negli Stati Uniti nell’ultimo anno, quando sono venute alla luce tutte le ferite e le contraddizioni della società. Un viaggio attraverso la storia del paese per capire le radici profonde di questa crisi.