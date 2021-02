Autorizzati, in via di autorizzazione e in corso di esame: a che punto sono i vaccini contro il covid-19 disponibili nel mondo, elencati da Fred Tanneau, di Sciences et Avenir .

In futuro

In totale, tra autorizzati e in attesa di autorizzazione, sono 69 i vaccini contro il covid-19 in sperimentazione su esseri umani, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Altri 181 vaccini sono nello stadio preclinico e non è ancora cominciata la loro fase di sperimentazione su esseri umani.