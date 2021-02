Malaysia-Birmania

Il 23 febbraio la Malaysia ha avviato la deportazione di 1.086 migranti verso la Birmania, ignorando una decisione dell’alta corte di Kuala Lumpur, che aveva chiesto di sospendere il provvedimento a causa del recente colpo di stato nel paese. Le Nazioni Unite hanno contestato la deportazione, mentre l’ong Amnesty international ha affermato che tra i migranti ci sono anche alcuni richiedenti asilo che rischiano la vita in Birmania.

Malta

Il 23 febbraio Vincent Muscat, accusato di aver partecipato nel 2017 all’omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia, è stato condannato a quindici anni di prigione. Poche ore prima Muscat, considerato uno degli esecutori materiali insieme ai fratelli Alfred e George Degiorgio, aveva modificato la sua strategia processuale dichiarandosi colpevole. Caruana Galizia è morta nell’esplosione della sua automobile mentre indagava su un vasto scandalo di corruzione che coinvolgeva una parte della classe politica.

Georgia

Nika Melia, leader del Movimento nazionale unito, la formazione d’opposizione fondata dall’ex presidente Mikheil Saakashvili, è stato arrestato il 23 febbraio in un raid della polizia nella sede del suo partito a Tbilisi. Poche ore dopo migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione di protesta nella capitale. La settimana scorsa il primo ministro Giorgi Gakharia si era dimesso in polemica con la decisione di un tribunale di procedere all’arresto di Melia, accusato di aver organizzato alcune proteste di massa violente nel 2019.

Niger

Il 23 febbraio la commissione elettorale ha annunciato che Mohamed Bazoum, il candidato appoggiato dal presidente uscente Mahamadou Issoufou, ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali. Bazoum ha ottenuto il 55,7 per cento dei voti, contro il 44,2 per cento del candidato d’opposizione Mahamane Ousmane, presidente tra il 1993 e il 1996. Il giorno del voto, il 21 febbraio, otto funzionari elettorali erano morti nell’esplosione di una mina nella regione di Tillabéri, nell’ovest del paese.

Nigeria

Alcuni combattenti jihadisti hanno sparato il 23 febbraio dei colpi di mortaio contro la città di Maiduguri, capoluogo dello stato di Borno, nel nordest del paese, uccidendo dieci persone e ferendone ventuno. L’attacco è stato attribuito al gruppo Boko haram.

Ecuador

Il 23 febbraio 75 detenuti sono morti nelle violenze scoppiate in tre prigioni del paese tra bande rivali che si contendono il traffico di droga. Trentaquattro detenuti sono morti nella prigione di Guayaquil, trentatré in quella di Cuenca e otto in quella di Latacunga.

Stati Uniti

Il 23 febbraio un gran giurì ha deciso di non incriminare gli agenti coinvolti nella morte per soffocamento dell’afroamericano Daniel Prude, avvenuta nel marzo del 2020 a Rochester, nello stato di New York. Prude, in preda a un episodio di disagio psichico, era stato incappucciato e tenuto schiacciato in terra per almeno due minuti. La procuratrice dello stato di New York Letitia James si è detta “profondamente delusa”.

Stati Uniti

Lawrence Ferlinghetti, poeta ed editore della beat generation, è morto il 23 febbraio nella sua casa di San Francisco. Aveva 101 anni. Ferlinghetti ha avuto un ruolo di primo piano nella controcultura statunitense degli anni cinquanta fondando una libreria e pubblicando opere di Jack Kerouac, Gregory Corso, William S. Burroughs e Allen Ginsberg.