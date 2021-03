Secondo il decreto, dieci regioni più la provincia autonoma di Trento saranno in zona rossa, otto regioni più la provincia autonoma di Bolzano in zona arancione, la Sardegna in zona bianca. Scompare la zona gialla.

Venerdì 12 marzo il consiglio dei ministri ha approvato le nuove misure per contrastare la pandemia di covid-19, che entreranno in vigore il 15 marzo e dureranno fino al 6 aprile, il martedì dopo Pasqua.

Sarà possibile un passaggio tempestivo alla zona rossa, in caso di necessità: con 250 casi settimanali ogni centomila abitanti una regione passa immediatamente alla massima allerta, anche se l’Rt e gli altri parametri riportano valori minori. In aggiunta, per le regioni arancioni, è prevista la facoltà di individuare ulteriori aree da portare in zona rossa quando l’incidenza dei casi è superiore all’indice previsto o è consistente la presenza di varianti del coronavirus.

La media degli indici Rt (quante persone vengono contagiate da una sola persona, in media e in un certo arco di tempo) presentati dalle regioni questa settimana è salita a 1,16, confermando uno scenario in peggioramento: la curva epidemiologica cresce insieme alle difficoltà di ospedali e terapie intensive. Il 12 marzo sono stati registrati 26.824 nuovi casi di coronavirus (il giorno prima erano stati 25.673), con 380 morti (contro i 373). Il tasso di positività (rapporto tra positivi e test effettuati) è del 7,2 per cento, nelle 24 ore precedenti era stato del 6,9 per cento.

(Aggiornato il 13 marzo alle 11.30)