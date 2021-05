Israele-Palestina

Il 21 maggio, dopo dieci giorni di conflitto, è entrato in vigore un cessate il fuoco tra Israele e il partito palestinese Hamas. L’accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione dell’Egitto, che vigilerà sul rispetto della tregua. Il bilancio finale del conflitto è di 232 vittime nella Striscia di Gaza, tra cui 65 bambini, e dodici in Israele (due bambini).

Nigeria

Il 20 maggio fonti dei servizi segreti nigeriani hanno affermato che il giorno prima Abubakar Shekau, leader del gruppo jihadista Boko haram, è rimasto gravemente ferito nel tentativo di suicidarsi per evitare di essere catturato dai suoi rivali del gruppo Stato islamico in Africa occidentale (Iswap). Secondo alcuni mezzi d’informazione nigeriani Shekau sarebbe invece morto. L’episodio si è verificato nella foresta di Sambisa, nello stato nordorientale di Borno.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden ha promulgato il 20 maggio una legge approvata dal congresso che mira a proteggere gli statunitensi di origine asiatica dal razzismo e dalle violenze che si sono moltiplicate a causa della pandemia di covid-19. L’episodio più grave si è verificato il 16 marzo, quando un uomo di 21 anni ha aperto il fuoco in tre centri estetici della regione di Atlanta uccidendo otto persone, tra cui sei donne di origine asiatica.

Ucraina-Russia-Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato il 20 maggio che la rinuncia di Washington a imporre delle sanzioni per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 “è una vittoria della Russia”. Il gasdotto, che unisce la Russia alla Germania passando per il mar Baltico, permetterà a Mosca di fornire gas ai paesi dell’Unione europea senza passare per l’Ucraina.

Australia

Il 21 maggio decine di migliaia di ragazzi hanno partecipato a uno sciopero della scuola in varie città del paese per chiedere misure urgenti contro la crisi climatica. La sezione locale del movimento Fridays for future propone la rinuncia a nuovi progetti nei settori del carbone, del petrolio e del gas, e la produzione del 100 per cento dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Il primo ministro conservatore Scott Morrison è accusato di non aver preso impegni seri di riduzione delle emissioni di gas serra.

Antartide

Un iceberg di 4.320 chilometri quadrati, equivalente alla superficie del Molise, si è staccato il 20 maggio dalla piattaforma di ghiaccio Ronne e galleggia ormai nel mare di Weddell. Il distacco dell’iceberg, chiamato A76, è stato confermato grazie alle immagini del satellite Sentinel-1 del programma europeo Copernicus.