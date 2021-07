A dieci anni dal giorno in cui Anders Behring Breivik cercò di ucciderla a Utøya, Astrid Hoem è tornata sull’isola norvegese per raccontare a un gruppo di adolescenti come si salvò mentre altre persone morivano intorno a lei. “Ha sparato alle spalle di una ragazza che mi stava accanto e che mi ha supplicato di dire ai genitori che gli voleva bene, perché pensava di morire”, racconta Hoem, 26 anni, agli studenti delle superiori. La ragazza di cui parla è sopravvissuta.

Gli studenti partecipano a un workshop di tre giorni sulla gestione dei conflitti e la lotta contro il razzismo. Ascoltano in silenzio mentre Hoem riporta alla luce i suoi ricordi e racconta che per due ore rimase immobile sotto una roccia. Non chiamò i suoi amici per paura che lo squillo del telefono permettesse a Breivik di individuarli. Era convinta che la Norvegia fosse in guerra.

Il 22 luglio 2011 Breivik fece esplodere un’autobomba fuori dall’ufficio del primo ministro a Oslo, uccidendo otto persone, prima di guidare fino a Utøya e sparare a 69 persone che partecipavano a un campo estivo dell’organizzazione giovanile del Partito laburista. I sopravvissuti, molti dei quali all’epoca erano adolescenti, sono determinati ad affrontare l’ideologia di estrema destra all’origine dell’attacco. “È importante parlarne, perché non voglio che accada ancora”, spiega Hoem.

Emuli e prevenzione

In realtà è già accaduto. A marzo del 2019, in Nuova Zelanda, il suprematista bianco Brenton Tarrant, che per il suo manifesto si era ispirato a Breivik, ha ucciso 51 persone in due moschee.

Pochi mesi dopo il norvegese Philip Manshaus ha ucciso sua sorella adottiva di origini cinesi e ha cercato di sparare ai fedeli di una moschea. Secondo un rapporto degli psichiatri del tribunale, Manshaus ha citato Tarrant come fonte d’ispirazione.

“Quelle opinioni, quelle teorie del complotto, quell’odio… oggi sono più forti di quanto lo fossero dieci anni fa”, ha dichiarato Hoem a Reuters.

Ad aprile, in occasione del congresso, il Partito laburista ha deciso che in caso di vittoria elle elezioni di settembre creerà una commissione per indagare sulla vita di Breivik e Manshaus, per comprendere e prevenire la radicalizzazione. La commissione prenderà in esame anche i casi dei norvegesi che sono diventati combattenti islamisti in Siria.

“Cosa possiamo fare per impedire ai ragazzi, soprattutto ai maschi bianchi, di sviluppare idee talmente estreme da pensare di poter uccidere soltanto perché sono in disaccordo con qualcuno? Dobbiamo capire come scongiurare queste tragedie nelle scuole, su internet, nelle nostre comunità”, spiega Hoem.

Il ruolo della politica

I sopravvissuti vorrebbero discutere pubblicamente alcune tendenze politiche che a loro parere forniscono una giustificazione ideologica alla violenza estremista. Breivik pensava che il Partito laburista avesse tradito la Norvegia perché aveva permesso ai musulmani di vivere nel paese, nell’ambito di quello che considerava un complotto globale per rendere l’Islam la religione dominante in Europa, soppiantando il cristianesimo.

I sopravvissuti ritengono che alcuni politici di destra stiano legittimando questa visione attaccando i musulmani e definendoli una minaccia per la società norvegese.