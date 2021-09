Nel corso del festival, le giornaliste e i giornalisti della redazione di Internazionale terranno una serie di incontri, intitolati Bussole, per condividere con il pubblico strumenti e consigli su alcuni temi che li appassionano. Si comincia venerdì 1 ottobre con Daniele Cassandro, che attraverso musica, libri, documentari e serie tv parlerà della resistenza culturale dei musicisti afroamericani. A seguire, Giuseppe Rizzo consiglierà reportage narrativi, memoir, saggi e biografie per costruirsi una biblioteca di non-fiction. Il 2 ottobre Jacopo Zanchini fornirà elementi utili a comprendere tre grandi conflitti: Israele e Palestina, Siria ed ex Jugoslavia. Nel pomeriggio, Giulia Zoli racconterà la sua esperienza di copy editor, mentre Marta Russo presenterà un viaggio visuale nel mondo della grafica e dell’illustrazione. Daniele Cassandro e Claudio Rossi Marcelli offriranno una piccola guida per i genitori di figli lgbt+. Infine, domenica 3 ottobre, con Andrea Pipino si potrà approfondire la storia, l’identità e la ricchezza culturale della Romania attraverso libri, film, poesie e canzoni.

Venerdì e sabato si terranno presso il circolo Arci Bolognesi due serate all’insegna della musica. Il 1 ottobre Andrea Pipino farà un breve viaggio oltrecortina, su un percorso che parte dal bigbit al prog e arriva fino alla new wave. Giovanni Ansaldo presenterà il 2 ottobre cinque brani per raccontare il 2021.

