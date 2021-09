Dopo il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, un weekend durante il quale si è parlato di razzismo, sport, ambiente, femminismo e molto altro, la redazione del mensile per bambine e bambini si sposta a Ferrara, dove organizza incontri e laboratori dedicati ai lettori più giovani. Si comincia sabato 2 ottobre con Martina Recchiuti e Alberto Emiletti, che sveleranno i segreti per creare un giornale: dalla copertina fino all’ultima pagina, dalla grafica agli articoli e ai fumetti. A seguire, Antonella De Biasi presenterà il suo libro Zehra, la ragazza che dipingeva in guerra, tratto da una storia vera di coraggio e resistenza che in modo semplice denuncia la mancanza di libertà e la violenza che caratterizzano ogni guerra. Mélissa Jollivet condurrà invece i lettori alla scoperta dei migliori reportage fotografici da tutto il mondo.

Domenica 3 ottobre si terrà un laboratorio con Marta Russo per imparare a costruire aeroplanini da veri professionisti. Infine, la storica dell’arte Valentina Valecchi svelerà la forza della bandiera arcobaleno, raccontando come è diventata una geniale opera d’arte e un simbolo internazionale.

Tutti gli incontri, della durata di circa un’ora, si svolgeranno presso la biblioteca Casa Niccolini e sono consigliati a un pubblico dagli otto anni in su.

Info internazionale.it/festival