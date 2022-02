Per coloro che si preoccupano della pace nella regione dell’Asia-Pacifico, l’Ucraina non è, come dice il commento di un giornale giapponese, “un incendio su una riva lontana”. Fatto non secondario, anche in Asia una piccola democrazia ha di fronte una grande potenza prevaricatrice. La Cina rivendica da tempo Taiwan come sua, usa le proprie forze armate per intimidirla, e si riserva il diritto di invaderla.

Il primo ministro giapponese, Kishida Fumio, ha recentemente avvertito: “se tollereremo l’uso della forza per cambiare lo status quo, la cosa avrà un impatto anche sull’Asia”. Con questo voleva dire che l’aggressione del presidente russo, Vladimir Putin, nei confronti dell’Ucraina potrebbe incoraggiare la sua controparte cinese, Xi Jinping, a fare lo stesso con Taiwan. I commenti dei mezzi d’informazione cinesi fanno poco per dissipare questa preoccupazione.

In risposta a un appello del G7 a sostenere l’integrità territoriale dell’Ucraina, il Global Times, un tabloid statale, ha twittato beffardamente: “Anche quando la Cina agisce per sradicare il regime secessionista di Taiwan, dovete dare alla Cina un sostegno incrollabile”.

Differenze illuminanti

In realtà, lungi dal sancire la saggezza della politica estera di Xi, la guerra in Ucraina ne espone i limiti. Nel frattempo le differenze tra l’Ucraina e Taiwan sono più illuminanti delle somiglianze, a partire dai livelli di sostegno degli Stati Uniti. La maggior parte dei cittadini statunitensi non è in grado di individuare su una mappa geografica l’Ucraina, il settantasettesimo principale partner commerciale del loro paese.