Dal 2015 Internazionale partecipa alla campagna Un albero per ogni abbonato, promossa da Treedom, un’organizzazione che permette di piantare alberi a distanza e seguire online il progetto che contribuiranno a realizzare.

Gli alberi piantati da Treedom portano benefici non solo all’ambiente, ma anche alle persone che lo abitano. Treedom lavora con le ong per piantare gli alberi giusti nel posto giusto e per coinvolgere le comunità locali, realizzando progetti insieme a loro, affinché gli alberi diventino un’occasione di crescita, formazione e rinforzo della comunità.

Il meccanismo è semplice: ogni volta che un lettore si abbona per la prima volta a Internazionale riceve per email un codice con cui può, tramite il sito di Treedom, sapere dove si trova il suo albero e vederne una foto.

Quest’anno, i primi cinquemila nuovi abbonati contribuiranno a piantare altrettanti alberi di cacao, banano, avocado, safou e limone che cresceranno in Camerun, nell’Africa centro-occidentale. Grazie alla campagna del 2022, la foresta di Internazionale ha raggiunto un traguardo importante: ora è popolata da più di 100mila alberi, che si trovano in Camerun e in Kenya.

Ogni albero assorbe dall’atmosfera anidride carbonica (CO₂), fissandolo nelle sue parti legnose. Gli alberi della foresta di Internazionale nel corso della loro vita assorbiranno circa 11.921 tonnellate di CO₂.

Per qualunque dubbio o suggerimento scrivi a verde@internazionale.it