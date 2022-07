Crisi climatica

La nuova ondata di caldo estremo che ha colpito l’Europa occidentale ha prodotto il 18 luglio record storici di temperatura in varie città della Francia, con 42 gradi registrati a Nantes. Oggi per la prima volta le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi nel Regno Unito. Gli incendi nel dipartimento della Gironda, nel sudovest della Francia, hanno distrutto 17mila ettari di vegetazione e costretto 32mila persone a lasciare le loro case. Altri roghi si sono sviluppati in Portogallo, Spagna e Grecia.

Ucraina-Russia

Il 18 luglio sei persone sono morte nel bombardamento russo di un edificio residenziale a Toretsk, nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Secondo le forze armate di Kiev, l’esercito russo sta per lanciare una nuova offensiva verso la città strategica di Sloviansk, nella parte nord della regione.

Unione europea-Albania-Macedonia del Nord

Il 18 luglio i 27 paesi membri dell’Unione europea hanno dato il via libera all’apertura dei negoziati per l’adesione dell’Albania e della Macedonia del Nord. I primi ministri dei due paesi, rispettivamente Edi Rama e Dimitar Kovačevski, sono attesi oggi a Bruxelles per l’apertura formale dei negoziati, che dureranno anni.

Regno Unito

L’ex ministro delle finanze Rishi Sunak è ancora in testa dopo la terza votazione, il 18 luglio, nelle primarie del Partito conservatore per scegliere il successore del primo ministro Boris Johnson. Sunak ha ottenuto 115 voti, contro gli 82 della segretaria di stato per il commercio estero Penny Mordaunt, i 71 della ministra degli esteri Liz Truss e i 58 dell’ex segretaria di stato per l’uguaglianza Kemi Badenoch. È stato invece eliminato Tom Tugendhat (31 voti). I candidati saranno ridotti a due entro il 21 luglio e il vincitore sarà annunciato il 5 settembre.

Iran

Il 19 luglio l’autorità giudiziaria ha annunciato che il regista dissidente Jafar Panahi, vincitore del Leone d’oro al festival di Venezia nel 2000 e dell’Orso d’oro al festival di Berlino nel 2015, dovrà scontare sei anni di prigione in base a una condanna emessa nel 2010. Panahi era stato arrestato a Teheran l’11 luglio dopo aver chiesto la scarcerazione di due suoi colleghi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad.

Stati Uniti

Il 18 luglio è cominciato a Washington, con la selezione della giuria, il processo a Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump. Bannon, 68 anni, è accusato di aver rifiutato di collaborare con l’inchiesta parlamentare sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Rischia una condanna fino a un anno di prigione e una multa.

Ecuador

Tredici detenuti sono morti il 18 luglio negli scontri tra bande rivali scoppiati nella prigione di Bellavista, nella provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas, nel nordovest del paese. Il ministro dell’interno Patricio Carrillo ha affermato che la maggior parte delle vittime è di nazionalità venezuelana.

Panamá

Il 18 luglio la principale organizzazione sindacale del paese ha revocato la sua adesione a un accordo annunciato il giorno prima dal governo del presidente di centrosinistra Laurentino Cortizo, che prevedeva una riduzione del prezzo della benzina in cambio della rimozione dei blocchi stradali. Gli iscritti dell’Alleanza nazionale per i diritti dei popoli (Anadepo) hanno infatti bocciato l’accordo.