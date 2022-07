Video

Una sofferenza invisibile

La vulvodinia è una sindrome neuropatica che colpisce i nervi della vulva. Ne soffre una donna su sette, ma è poco conosciuta. Anche in Italia.

Articoli

Opinioni

Serve un piano b

L’Iran può trasformarsi in un nuovo test per un occidente rinvigorito dalla guerra in Ucraina, ma che ha perso importanza in un mondo multipolare. Beni culturali

Un traffico oscuro

L’inchiesta sull’ex direttore del Louvre fa luce sul saccheggio dei siti archeologici da cui vengono tante opere esposte nei musei occidentali.

Calabria

Abortire non è un diritto

L’ultimo medico non obiettore dell’ospedale di Cosenza è diventato obiettore. Lavoro

Agli arresti

Perché sei delegati sindacali di base sono accusati di associazione a delinquere? Politica

Dopo la rottura

Tutti gli aggiornamenti sugli sviluppi della crisi di governo

Internazionale Kids

Un numero speciale per l’estate

È arrivato il numero delle vacanze! Lo aspettavamo da tempo e già da qualche mese ci siamo messi all’opera per cercare articoli, foto e fumetti capaci di farci viaggiare lontanissimo pur rimanendo sotto l’ombrellone. Pagina dopo pagina vi troverete con un piede in Alaska e l’altro in Qatar. Nel numero raccontiamo anche un viaggio avventuroso da Londra a Sydney che ha dato vita a un successo editoriale. Tutto è comincia-to grazie a un quaderno di appunti, quindi non dimenticate di mettere un diario e una matita nel vostro zaino delle vacanze. La copertina è di Amedeo Macaluso. Dal 27 luglio in edicola.

Viaggi

Castelli di sabbia

Alla scoperta delle isole artificiali. Alcune sono piccole e misteriose, altre ospitano migliaia di persone. Campeggio

Un letto sotto le stelle

Consigli per campeggiare in mezzo alla natura. Fumetto

Il primo tesoro

Giovani pirati trovano il posto ideale per nascondere un tesoro. Alaska

La gara sul ghiaccio

Si corre insieme a un gruppo di cani da slitta. Videogiochi

Ms. Pac-Man

Anche alla ragazze interessano i giochi elettronici. Viaggi

Zaino in spalla e matita

Una famosa guida turistica è nata per caso dalle pagine di un quaderno. Attualità

È arrivata l’inflazione

Perché negli ultimi mesi molte cose come il pane o l’elettricità sono diventate più costose? Sport

Una vasca piena di medaglie

Si trova a Roma, al Foro italico.

Internazionale Storia

Viva l’indipendenza

È in edicola e in libreria il nuovo volume di Internazionale storia. Il crollo degli imperi coloniali in 192 pagine di articoli, reportage e commenti dalla stampa internazionale tra il 1945 e il 1990. I movimenti anticoloniali e il loro racconto dall’interno delle guerre di liberazione.

Jean-Paul Sartre

La formidabile cecità dei francesi

Il grande filosofo denuncia, nel 1957, la repressione del governo di Parigi in Algeria. NGŨGĨ WA THIONG’O

Decolonizzazione culturale

Lo scrittore keniano indica nella riscoperta delle radici il primo passo per la liberazione. Fumetto

Frantz Fanon

L’incontro tra Sartre e il teorico e rivoluzionario Frantz Fanon nelle tavole di Frédéric Ciriez e Romain Lamy. Portfolio

Gloria Oyarzabal

La fotografa spagnola, con il suo lavoro, riflette sugli effetti del colonialismo nella definizione della donna in Africa.