Tunisia

Arriveranno nel pomeriggio del 25 luglio i risultati definitivi del referendum sulla nuova costituzione che conferisce al presidente Kais Saied poteri quasi totali: gli exit poll parlano di un 92,3 per cento di sì raccolti su un‘affluenza alle urne di appena il 25 per cento, secondo l’ufficio di sondaggi Sigma conseil. Il referendum non chiedeva un quorum, e la nuova costituzione è ora destinata a diventare legge.

Russia

Il colosso energetico russo Gazprom afferma che taglierà drasticamente le forniture di gas all’Unione europea attraverso il suo gasdotto principale, Nord stream, a causa di lavori di manutenzione, dimezzando le attuali quantità dirette in Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha detto che si tratta di un “ricatto del gas” contro l’Europa.

Unione europea

I ministri dei 27 stati membri si riuniranno il 26 luglio a Bruxelles per discutere il piano di riduzione del consumo di gas del 15 per cento da qui alla prossima primavera. La prima fase del piano sarà volontaria, ma potrebbe diventare obbligatoria in caso di drastica riduzione delle forniture russe. Spagna, Grecia e Portogallo hanno dichiarato di non essere d’accordo all’attuazione del piano.

Repubblica Democratica del Congo

Il 26 luglio centinaia di manifestanti hanno saccheggiato a Goma le strutture della missione delle Nazioni Unite, accusata di inefficacia nella sua lotta contro i gruppi armati nell’est della Repubblica Democratica del Congo. La protesta è stata convocata da una fazione dell’ala giovanile del partito al governo Democracy and social progress union (Udps) del presidente Felix Tshisekedi, che ha affermato in una dichiarazione di chiedere il ritiro immediato delle forze di pace delle Nazioni Unite per la loro incapacità di proteggere la popolazione.

Australia

I ricoveri ospedalieri per covid-19 in Australia hanno raggiunto un nuovo massimo per il secondo giorno consecutivo, indicano i dati del 26 luglio. Mentre il bilancio giornaliero delle vittime è salito a causa di un focolaio di una sottovariante della omicron. Quasi 5.600 pazienti contagiati sono in ospedale e il 26 luglio sono stati segnalati cento morti.

Sudafrica

Il ministro della giustizia ha dichiarato il 26 luglio che il Sudafrica ha chiesto formalmente agli Emirati Arabi Uniti di estradare Rajesh e Atul Gupta, accusati di corruzione su scala industriale nel paese. I fratelli Gupta sono fuggiti a Dubai nel 2018 quando le indagini sul loro ruolo sotto l’amministrazione del presidente Jacob Zuma si sono intensificate. Anche Zuma, presidente dal 2009 al 2018, è sotto processo per appropriazione indebita di fondi statali durante il suo mandato in collusione con i fratelli. Lui e i Gupta negano qualsiasi illecito.

Corea del Sud

L’economia della Corea del Sud è cresciuta dello 0,7 per cento tra aprile e giugno, rispetto allo 0,6 per del trimestre precedente, secondo i dati della Bank of Korea (Bok) del 26 luglio. Un dato oltre le aspettative attribuito all’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia che avrebbe stimolato i consumi.

Iraq

Il lago Dukan, che bagna il Kurdistan iracheno, si sta ritirando e l’agricoltura ne risente. Le riserve d’acqua del paese sono diminuite del 60 per cento rispetto allo scorso anno, secondo il governo iracheno. Con la diminuzione delle piogge e tre anni di siccità consecutivi, l’Iraq è costretto a dimezzare le sue aree agricole coltivate. Inoltre mentre le acque del lago Dukan si ritirano, le dighe a monte in Iran ne bloccano il flusso, peggiorando una situazione già critica.