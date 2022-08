Russia-Ucraina

Il 22 agosto l’Fsb, il servizio di sicurezza russo, ha accusato l’Ucraina di aver commissionato l’omicidio di Darya Dugina, figlia dell’ideologo del Cremlino Aleksandr Dugin, in un attentato nella cittadina di Bolšie Viazëmy, a circa quaranta chilometri da Mosca. Secondo le autorità russe l’attentato è stato compiuto da Natalia Vovk, un’ucraina che poi è fuggita in Estonia. Il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato un “crimine ignobile”, mentre Kiev ha negato il suo coinvolgimento.

Kenya

Il 22 agosto il candidato sconfitto Raila Odinga ha presentato un ricorso alla corte suprema contro l’esito delle elezioni presidenziali del 9 agosto, affermando di avere “prove sufficienti” della sua vittoria. La commissione elettorale ha proclamato vincitore il vicepresidente uscente William Ruto con il 50,49 per cento dei voti, contro il 48,85 per cento di Odinga. Ora la corte suprema avrà due settimane di tempo per prendere una decisione.

Argentina

La procura argentina ha chiesto il 22 agosto dodici anni di prigione e l’ineleggibilità a vita per la vicepresidente Cristina Fernández, sotto processo a Buenos Aires per corruzione. Fernández, figura di spicco della sinistra peronista, è stata presidente dal 2007 al 2015. In precedenza l’incarico era stato ricoperto dal marito Néstor Kirchner.

Stati Uniti

Tre poliziotti sono stati sospesi dopo la pubblicazione di un video che li mostra picchiare brutalmente un uomo di 27 anni, Randal Worcester, durante un arresto a Mulberry, nell’Arkansas, il 21 agosto. Worcester, ricercato per aver minacciato l’impiegato di una stazione di servizio, è stato visitato in ospedale e poi incarcerato.

Israele-Palestina

Il 22 agosto il governo israeliano ha lanciato un progetto pilota per permettere ai palestinesi che vivono in Cisgiordania d’imbarcarsi per l’estero da un aeroporto nel deserto del Negev, in Israele. Oggi i palestinesi sono costretti a raggiungere via terra la Giordania prima d’imbarcarsi per altre destinazioni.

Germania-Polonia

Il 22 agosto le autorità tedesche e polacche hanno affermato che la morte di più di cento tonnellate di pesci nel fiume Oder, al confine tra i due paesi, potrebbe essere stata causata da un’alga tossica, la Prymnesium parvum. La sua proliferazione sarebbe stata favorita dalla salinità anomala delle acque del fiume, probabilmente dovuta a fattori industriali o ambientali (basso livello del fiume e alte temperature).